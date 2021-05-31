يونس شلبي عاش لاسعاد الناس ومات حزينا لا يجد ثمن دوائه

حلت اليوم الاثنين ذكري ميلاد الفنان المصري يونس شلبي، صاحب الضحكة البريئة، والملامح البسيطة، الذي قدم خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، وتميز في أدوار الرجل الذي يواجه الحياة بطيبة وسذاجة، ويواجه الشر، فلقد استطاع أن يحفر اسمه وسط نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

وهذه أبرز المحطات في حياة يونس شلبي:

– ولد في 31 مايو 1941، بمدينة المنصورة، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

– شارك في تمثيل نحو 77 فيلما سينمائيا، أشهرها «العسكري شبراوي، ورجل في سجن النساء، وريا وسكينة، مغاوري في الكلية، والشاويش حسن، وأمير الظلام، والفرن، و4-2-4 ».

– كان له مشاركات خاصة بالأطفال منها مسلسل «بوجي وطمطم» الذي ظل يعرض على مدى سنوات.

– طلب يونس شلبي في حفل زفافه من سعيد صالح، عدم حضور حفل زفافه، بالاضافة إلى كل أصدقائه الذين شاركوه مسرحية المشاغبين وأفلامه السينمائية، حيث أنه لا يستطيع توفير طعام سوى لعدد قليل من المدعوين.

– رفض سعيد صالح الأمر وذهب إلى الفرح ليقف بجوار صديق عمره .

– عانى الفنان يونس شلبي في آخر أيام حياته، وبدأت رحلة علاجه في السعودية، حيث أجرى جراحة في القلب وقد أجريت الجراحة بنجاح، إلا أنه تعرض لارتفاع نسبة السكر في الدم.

– أجرى شلبي أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب لتوسيع عظام القفص الصدري.

– اضطرت أسرته لبيع آخر ممتلكاته في المنصورة، من أجل سداد تكاليف علاجه، ومن بعدها تكفلت وزارة الصحة بمصاريفه كاملة.