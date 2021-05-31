فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 10:49
وكالة فيتش تتوقع بلوغ الدين العام الأردني الذروة هذا العام
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