انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل10 وفيات و 723 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 736,534
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وزارة التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين
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