محكمة العدو تمدد احتجاز الاسيرين الاردنيين الدعجة والعنوز الى الاربعاء

مدّدت محكمة صلح العدو الإسرائيلي في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، توقيف اسيرين أردنيين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الأربعاء المقبل، بحسب مراسلة قناة “المملكة”.

وقالت المراسلة إن تمديد توقيف مصعب الدعجة، وخليفة العنوز، من محكمة صلح حيفا لأجل عرضهما على المحكمة في الناصرة داخل أراضي فلسطيني 1948، لتقديم لائحة اتهام ضدهما”.

وكان المعتقلان الأردنيان مصعب الدعجة وخليفة العنوز، قد مثلا، صباح اليوم، أمام قاضي سلطات الاحتلال بمحكمة الاحتلال في حيفا.

وكان من المتوقع أن تكون جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة منذ اعتقالهما في 16 من الشهر الحالي، مخصصة للنطق بالحكم عليهما.

وقد تواجد العشرات من الفلسطينيين من مختلف مناطق الـ48 في وقفة تضامنية مع الدعجة والعنوز أمام محكمة حيفا.

وكان القنصل الأردني في السفارة الأردنية في تل أبيب قد زار المعتقلين ظهر يوم أمس.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت كلا من الدعجة والعنوز بعد أن تسللا من الحدود الأردنية إلى حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في حراكات أهالي القدس وحي الشيخ جراح.