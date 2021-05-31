عصابة السفاح الجولاني تشن حملة قمعية ضد ابناء ادلب الموالين للرئيس الاسد والمبتهجين باعادة انتخابه

قالت “هيئة تحرير الشام” الارهابية إنها نفذت حملة أمنية ضد “عملاء النظام” في عدة مناطق بريف إدلب، بحثاً عن المروجين لنظام الأسد وانتخاباته الرئاسية.

وحسب بيان صادر عن الجهاز الأمني التابع للهيئة، أمس الحد، فإن القوة التنفيذية التابعة له شنت عملية أمنية على “عملاء للنظام والمروجين له وعددٍ من المشتبه بهم”.

ونُفذت العملية حسب البيان، في مدينة سلقين وما حولها، ومدينة جسر الشغور وريفها.

ونشر الجهاز الأمني صوراً قال إنها لـ”انتشار أفراد القوة التنفيذية، خلال الحملة الأمنية على المطلوبين والمشتبه بهم في مدينة جسر الشغور وريفها”.

كما نشر صوراً في أثناء “اعتقال بعض المطلوبين والمشتبه بهم، أثناء الحملة الأمنية في مدينة جسر الشغور وريفها”.

وتأتي الحملة الأمنية بعد نشر أحد الأشخاص تسجيلاً مصوراً، الجمعة الماضي، في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، يحمل تهنئة للرئيس بشار الأسد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت حسابات مقربة من الهيئة عبر “تلغرام”، إن الجهاز الأمني اعتقل صاحب التسجيل في مدينة سلقين.

وكانت انتخابات رئاسية قد جرت في معظم المناطق السورية، وأعلن فوز الأسد بالرئاسة بنسبة 95.1%، لكن المناطق شهدت المناطق التي تسيطر عليها عصابات المعارضة المسلحة في الشمال السوري مظاهرات رافضة لهذه الانتخابات التي وصفتها بـ ”المسرحية” الانتخابات .

وتنتشر “هيئة تحرير الشام” التي كانت تحمل اسم “جبهة النصرة” في عموم محافظة إدلب، وتعتبر الجهة العسكرية الأكبر، بعد تمكنها في السنوات السابقة، من تفكيك الفصائل العسكرية الكبرى كـ”حركة أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي”.

المصدر: موقع السورية.نت المعارض