فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
أهم العناوين
جرينتش+2 02:02
بعدما هنأ الرئيس الاسد باعادة انتخابه.. عباس يعين “سمير الرفاعي” سفيرا جديدا لفلسطين لدى سوريا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني