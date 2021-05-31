“الطاقة النيابية” تشكل لجنة لمعرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي

واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعاتها لبحث ملف انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في الحادي والعشرين من أيار الحالي، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب زيد العتوم اليوم الاثنين.

وأعلن العتوم عن تشكيل لجنة خبراء في قطاع الكهرباء تتبع للجنة الطاقة النيابية للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في اليوم المذكور.

وقال إن الحكومة أعلنت خلال اجتماع سابق للجنة الطاقة النيابية عن الاستعانة بشركة ايطالية للبحث عن أسباب انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء الاردنية تتعاون مع الشركة الايطالية منذ عام 2006 وهي مطلعة على واقع الكهرباء الاردني.

وأضاف أن الخبراء أشاروا إلى وجود كفاءات أردنية تستطيع تحديد أسباب انقطاع الكهرباء الا أن الشركة الايطالية تعتبر من الشركات العالمية المتقدمة والمحايدة في تقاريرها، اضافة الى أنها معتمدة لدى العديد من الدول الاوروبية.

وتحدث العتوم عن استعداد اللجنة النيابية للقيام بدورها في مخاطبة الجهات الرسمية لتزويد لجنة الخبراء بكل ما يلزمها من معلومات ووثائق وزيارات لتمكينها من إعداد تقريرها النهائي والوصول لنتائج حقيقية.

ولفت الى أن اللجنة النيابية طالبت لجنة الخبراء الاجابة على 3 أسئلة في تقريرها المنتظر تتمثل في اسباب الانقطاع، وتقييم سرعة الاستجابة لإعادة التيار الكهربائي، اضافة الى الاجراءات التي يجب أن يتم اتباعها لتجنب تكرار الحدث في المستقبل.

وعبر أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور عبدالله عواد، نضال الحياري، ضرار الحراسيس، مجدي اليعقوب، أحمد الخلايلة، فريد حداد، محمد السعودي، عبدالله أبو زيد، صالح الوخيان، ضرار الداوود، محمد الفايز، وفايزة عضيبات، عن اعتزازهم بالكفاءات الاردنية وبالخبراء في البحث عن أسباب انقطاع الكهرباء والتعرف على الحقيقة.

بدورهم قدم أعضاء لجنة الخبراء رؤيتهم الأولية حول انقطاع الكهرباء، مشيرين إلى أنه قبل إعداد التقرير يجب تزويدهم بالمعلومات التي تحتاج اليها لجنتهم التطوعية، والجلوس مع الاشخاص المختصين أصحاب العلاقة في شركة الكهرباء الأردنية للوصول إلى تقرير دقيق يقدم للجنة الطاقة النيابية وللشارع الأردني.

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