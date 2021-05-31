انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل10 وفيات و 723 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 736,534

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات و 723 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9462 وفاة و 736534 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11276 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 78 حالة، فيما غادرت 103 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 591 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1174 حالات شفاء اليوم، في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 715796 حالة.

وأضاف أن 27847 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7288345 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 60ر2 بالمئة.