فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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اجواء حارة اليوم الاثنين وانخفاض الحرارة غدا وبعده
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