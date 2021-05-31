اجواء حارة اليوم الاثنين وانخفاض الحرارة غدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 14، وفي مرتفعات الشراة 30 – 12، وفي مناطق البادية 37 – 17، وفي مناطق السهول 34 – 17، وفي الاغوار الشمالية 39 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 39 – 22، وفي خليج العقبة 41 – 23 درجة مئوية. –