استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 9 وفيات و672 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,811
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مداهمات اسرائيلية في الضفة بينها اعتقال الأسير خضر عدنان
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