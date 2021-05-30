غرفة عمليات مشتركة بين قيادات حماس وحزب الله وفيلق القدس الايراني أدارت المعركة الاخيرة بين المقاومة والصهاينة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:15
رافعة اعلام فلسطين.. مظاهرة حاشدة في ساحة البيت الأبيض بواشنطن تنديدا بجرائم الإحتلال في القدس وغزة/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني