القنصل الأردني يزور المواطنين المحتجزين في إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إن القنصل في السفارة الأردنية في تل أبيب، زار صباح اليوم الأحد، المواطنين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل، مصعب الدعجة وخليفة العنوز.

وأوضح الفايز، أن القنصل اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما، ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما.

وبين أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوقهما القانونية والإنسانية انسجاما مع القانون الدولي، مؤكدا أن على السلطات الإسرائيلية احترام كافة حقوقهما وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وأضاف الفايز أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.