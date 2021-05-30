استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 9 وفيات و672 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,811
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جرينتش+2 08:17
التهويد بعد التطبيع.. السفير الاماراتي يجول على كبار حاخامات اسرائيل ويقدم لهم دعوات رسمية لزيارة بلاده
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