التهويد بعد التطبيع.. السفير الاماراتي يجول على كبار حاخامات اسرائيل ويقدم لهم دعوات رسمية لزيارة بلاده

السفير الاماراتي يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” ويدعوه ممثلا عن اليهود لافتتاح مركز ديني كبير في الامارات

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية ان السفير الاماراتي محمد آل خاجة زار خلال الايام الاخيرة الحاخام الرئيسي لاسرائيل، الحاخام دافيد لاو، كما زار الحاخام حاكام شالوم كوهين، وأطلعهما على شؤون الجالية اليهودية في الامارات، وتشاور معهما حول بعض المواضيع.

ال خاجة زار نهاية الاسبوع مكتب الحاخام الرئيسي الاشكنازي، وعبر له عن الاحترام الذي يكنونه في الامارات للديانة اليهودية، وأيضا قام بدعوته لزيارة رسمية الى الامارات.

كما زار السفير الاماراتي اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة التابع لحزب شاس، الحاخام حاكام شالوم كوهين. وخلال الزيارة قام الحاخام بمباركة ال خاجة ببركة الكهنة وتحدث معه حول اتفاقيات ابراهيم.

السفير الاماراتي وصل الى بيت الحاخام في القدس، في اطار اول جولة للسفير الاماراتي على رجال دين يهود كبار، بعد تعيينه سفيرا عقب ابرام اتفاقيات تطبيع بين اسرائيل والامارات.

وتحدث الجانبان حول اتفاقيات السلام، وكان جزء من المحادثة باللغة العربية، وقال رئيس مجلس حكماء التوراة ان اتفاقايات ابراهيم، اطلق عليها هذا الاسم عن قصد، ولم يطلق عليها “اتفاق سلام” لان جوهر العملية ديني وروحاني، وليس فقط مواضيع سياسية.

السفير دعا رئيس “حكماء التوراة” الى زيارة دولة الامارات، لافتتاح مركز ديني كيبر بني لجميع الاديان ليكون ممثلا للشعب اليهود