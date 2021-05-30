استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 9 وفيات و672 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,811

سجل في الأردن، اليوم الاحد، 9 وفيات، و672 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 735,811، وفق بيان وزارة الصحة.

وقد توزّعت حالات الإصابة اليوم على النحو الآتي:

– 292 في محافظة العاصمة عمّان.

– 85 في محافظة الزرقاء.

– 67 في محافظة إربد، منها 9 في الرمثا.

– 43 في محافظة الكرك.

– 31 في محافظة معان، 6 منها في البترا.

– 30 في محافظة مأدبا.

– 28 في محافظة عجلون.

– 24 في محافظة المفرق.

– 24 في محافظة الطفيلة.

– 20 في محافظة جرش.

– 14 في محافظة البلقاء.

– 14 في محافظة العقبة.

وقد ارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9452 وفاة، بحسب الموجز.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 4.38%، مقارنة مع 2.96% أمس السبت، بعد إجراء 15.346 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 7,260,498 فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات اليوم (1104) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (714,702) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة حاليّا (11,657) حالة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (59) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (626) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 9%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%