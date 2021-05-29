مُعرباً عن الامل بعودة سوريا للعب دورها ‏الطبيعي والطليعي عربياً وعالمياً.. حزب الله يهنئ الأسد بانتخابه رئيسا لسوريا
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وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. الفصائل في قطاع غزة تتفق على ضرورة إنهاء تفرد عباس وقد تعلن فقدانه للشرعية
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