بسبب مساندتهم لنضالات القدس وغزة.. أجهزة أمن السلطة تشنّ حملة استدعاءات واعتقالات وقمع للناشطين في الضفة
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انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 7 وفيات و480 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,139
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