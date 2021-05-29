بسبب مساندتهم لنضالات القدس وغزة.. أجهزة أمن السلطة تشنّ حملة استدعاءات واعتقالات وقمع للناشطين في الضفة
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جرينتش+2 08:50
النخالة: أي عملية اغتيال صهيونية تستهدف مقاتلينا أو قادتنا سنرد عليها في نفس الوقـت بقصف “تل أبيب”
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