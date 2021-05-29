مُعرباً عن الامل بعودة سوريا للعب دورها ‏الطبيعي والطليعي عربياً وعالمياً.. حزب الله يهنئ الأسد بانتخابه رئيسا لسوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 11:18
اعرف عدوك.. رئيس الموساد الجديد يعيد لهذا الجهاز اللعين سريته المعهودة ويخفض درجة تسيسه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني