هذه اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية بنسبة كبيرة

توصل أكاديمي سعودي وباحث مهتم بشؤون الأسرة، إلى 40 سببا مؤديا للطلاق بين الزوجين، وذلك بعد إجراء استبيان قام به لتقييم أسباب الطلاق بين الزوجين من وجهة نظر المطلقات والزوجات.

وقد جاء الاستبيان بعد ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة خلال العام 2020 بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، إذ بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضي.

وأوضح الدكتور سعيد محمد الهدية، المستشار الأسري بجمعية التنمية الأسرية، أن الاستبيان يهدف إلى التعرف على أسباب الطلاق بين الزوجين من وجهة نظر المطلقات أو الزوجات وغيرهن.

وقد كشف الاستبيان العديد من هذه الأسباب وأهمها: كثرة النفقات الخاصة بالزوج، وعدم توافق عام بين الزوجين، واختلاف المستوى التعليمي للزوجين، وظهور مشكلات صحية عند الزوج بعد الزواج، وتدخل أهل الزوج في شؤونه الزوجية، وبخل الزوج، والتجاهل العاطفي من الزوج، وعمل الزوجة، وإخفاء الزوج لمرض عضوي أو نفسي قبل الزواج، والضغوط الأسرية المستمرة، وانخفاض دخل الأسرة، والعنف البدني من الزوج، وأخذ راتب الزوجة أو جزء منه، وعجز الزوج نتيجة حادث أو مرض، واختلاف خلفية أسرة الزوج والزوجة الثقافية والاجتماعية، وكثرة المديونيات والقروض، بجانب خروج وسهر الزوج مع أصدقائه يومياً، واختلاف المستوى الوظيفي للزوجين، والعجز الجنسي للزوجين.