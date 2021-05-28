مظاهرة “مليونية” في واشنطن غدا السبت لايصال رسالة لإدارة بايدن أن القدس والاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين

تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأمريكية العاملة في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة “مليونية”، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وستجري المظاهرة تحت عنوان “معاقبة وردع إسرائيل”، وتنديدا بجرائم الجيش الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها الحرب على قطاع غزة، التي انتهت الجمعة الماضية،.

وتواصل تلك المؤسسات، اليوم الجمعة، حشد الجماهير لهذه المظاهرة المليونية، بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان الحرب على قطاع غزة واقتحامات المسجد الأقصى، في العديد من المدن الأمريكية، أبرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو.

وقد وجهت المؤسسات دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أعضاء المؤسسات نفسها، للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة، بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الأمريكي.

وقال المهندس مرجان أبو محمود، أحد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: “إن التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد أكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاحتلال، وإيصال رسالة للإدارة الأمريكية بأن القدس والمسجد الاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين، وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية عن دولة الاحتلال التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا”

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600 موسيقي عالمي يقاطعون إسرائيل

وعلى هذا الصعيد الاحتجاجي، وقع قرابة 600 موسيقي على خطاب مفتوح دعوا فيه فنانين آخرين للانضمام إليهم في مقاطعة إسرائيل والتضامن مع فلسطين.

وقال الموسيقيون في رسالتهم: “نحن كموسيقيين لا يمكن أن نبقى صامتين ومن الضروري في هذا الوقت أن نقف مع فلسطين.. نحن ندعو أقراننا للتأكيد علانية على تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني”، معتبرين أن “الصمت هو تواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية.. الصمت ليس خيارا”.

وأضافوا: “ندعوكم للانضمام إلينا في رفض الأداء في أي من المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة والوقوف بحزم في دعم الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية”.

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