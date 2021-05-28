مظاهرة في اللد لإحياء ذكرى استشهاد موسى حسونة بايدي اليهود

شارك المئات في مظاهرة، اليوم الجمعة، لإحياء ذكرى استشهاد موسى حسونة، الذي قُتل برصاص يهود إسرائيليين في مدينة اللد وسط البلاد إثر اشتباكات “عرقية” عرفتها مجموعة من المدن والبلدات في إسرائيل.

وألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم، بعد وفاة موسى حسونة، وأطلقت الشرطة سراحهم بكفالة بدعوى أنهم تصرفوا دفاعا عن النفس.

وكان المشتبه بهم قد زعموا أن موسى حسونة كان جزءًا من مجموعة من “مثيري الشغب” الذين اعتدوا عليهم، وكان من بين الحاضرين النائبان أيمن عودة وأحمد الطيبي، من حزب القائمة العربية المشتركة.

وقال أيمن عودة في التجمع:” إذا كان الضحية يهوديا، فسيكون وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا أول من يضمن عقاب الجاني بشدة، ولكن عندما يكون الضحية عربيا، فإن القتلة يحصلون على الدعم الكامل من القوات”

وخلال عملية التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي استمرت 11 يوما اندلعت موجات من العنف في البلدات المختلطة، وغالبا ما استهدفت الحشود العربية واليهودية المارة بناءً على خلفيتهم العرقية.