سوريا تعيد انتاج وحدتها ووطنيتها وعروبتها وصمود شعبها عبر تكريس الاسد رئيساً للبلاد وقائداً لمسيرة الاعمار والانتصار
أهم العناوين
جرينتش+2 12:18
عودة العمل في جميع محاكم المملكة لمدة 7 ساعات يوميًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني