سوريا تعيد انتاج وحدتها ووطنيتها وعروبتها وصمود شعبها عبر تكريس الاسد رئيساً للبلاد وقائداً لمسيرة الاعمار والانتصار
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جرينتش+2 12:18
صاحب لوحة “جمل المحامل” يتفهم تحويرها في مؤتمر السنوار
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