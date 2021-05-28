صاحب لوحة “جمل المحامل” يتفهم تحويرها في مؤتمر السنوار

أثار تحوير لوحة “جمل المحامل” للفنان الفلسطيني سليمان منصور، ردود فعل متباينة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استخدامها في أول مؤتمر صحفي، اول امس الاربعاء، لقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بعد معركة سيف القدس.

وقال منصور في تعقيبه على استخدامها في مؤتمر السنوار، إنه سعيد لإعادة استخدام رسمته الشهيرة بالشكل المحور الذي ظهرت به أمس الاول، حيث حل المقاتل القسامي محل الفلسطيني المدني،

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رأي يقول إن الشكل الجديد الذي ظهرت به رسمة “جمل المحامل” الشهيرة للفنان سليمان منصور، يقتضي طلب الإذن منه قبل ذلك.

غير ان منصور قال أن رسمته الشهيرة باتت ملكًا للشعب الفلسطيني ولم تعد حصرًا لشخصه، وأنه سبق ان جرى التحوير عليها في مرات عدة.

وأكد منصور، أنه لم ينزعج على الإطلاق من استخدام لوحته، بل كان سعيدا بالشكل الذي ظهرت عليه.