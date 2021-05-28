بوتين يهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً، ويؤكد على مواصلة تقديم الدعم الروسي الشامل لـ “لشركاء السوريين”

موسكو – سبوتنيك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، أن روسيا تعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في مكافحة قوى الإرهاب والتطرف.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الجمعة: “بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية”.

وأكد بوتين على أن الجانب الروسي يعتزم مواصلة تقديم الدعم الشامل للشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف، وكذلك في دفع عملية التسوية السياسية وإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الصراع”.

واضاف الرئيس الروسي في برقيته: أن نتائج الانتخابات تؤكد ثقة السوريين بقيادة الرئيس الأسد والتفافهم حولها لإعادة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية بأسرع وقت ممكن وتعزيز مؤسسات الدولة.

هذا وقد نوهت روسيا إلى أهمية الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا، ووصفت تصريحات بعض الدول الغربية حول عدم شرعية هذه الانتخابات بأنها جزء من الضغط السياسي.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة:”نعتبر الانتخابات الأخيرة شأنا سياديا لسوريا وخطوة مهمة في سبيل تعزيز استقرارها الداخلي، وننطلق من أن ضمان استمرارية العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس قوانين الجمهورية يتجاوب مع مصالح السوريين كافة، لا سيما في ظل استمرار الصراع المسلح ضد الإرهابيين”.

وتابعت الوزارة: “في هذا الصدد، نرى في التصريحات التي جاءت من بعض العواصم الغربية بخصوص عدم شرعية الانتخابات قبل إجرائها جزء من الضغط السياسي الغاشم بحق دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية بهدف تقويض استقرارها”.

وشددت الخارجية الروسية على أنه “لا يحق لأحد أن يملي على السوريين الموعد والشروط التي يتعين فيها عليهم انتخاب رئيس دولتهم”.

وأعربت الوزارة عن عزم روسيا على مواصلة اتباع نهجها الثابت دعما لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات إلى هذا البلد من أجل إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية المدمرة وإزالة العواقب الأخرى للنزاع الذي طال أمده.

وذكرت الوزارة أن موسكو ستواصل جهودها الرامية إلى تقديم عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.