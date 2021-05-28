سوريا تعيد انتاج وحدتها ووطنيتها وعروبتها وصمود شعبها عبر تكريس الاسد رئيساً للبلاد وقائداً لمسيرة الاعمار والانتصار
أهم العناوين
جرينتش+2 03:41
بوتين يهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً، ويؤكد على مواصلة تقديم الدعم الروسي الشامل لـ “لشركاء السوريين”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني