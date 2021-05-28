انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 13 وفاة و620 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,659

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 وفاة و620 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9436 وفاة 734659 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 288 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 109 حالات في محافظة الزرقاء، 79 حالة في محافظة إربد، منها 15 حالة في الرمثا، 41 حالة في محافظة المفرق، 27 حالة في محافظة عجلون، 15 حالة في محافظة معان، 5 حالات منها في البترا، 14 حالة في محافظة البلقاء، 13 حالة في محافظة العقبة، 11 حالة في محافظة الكرك، 10 حالات في محافظة جرش، 7 حالات في محافظة مأدبا، 6 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11590 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، فيما غادرت 62 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 563 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 276 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 713633 حالة.

وأضاف أن 21672 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 7228956 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 86ر2 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 44ر3 بالمئة.