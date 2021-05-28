انخفاض الحرارة اليوم الجمعة وغدا، وارتفاعها الاحد والاثنين

يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويتوقع أن يطرأ الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، وتسجل أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 20، وفي البحر الميت 38 – 21، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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