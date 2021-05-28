استشهاد الشاب زكريا حمايل برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب من بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في البلدة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) من بيتا، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأشارت إلى أن 10 مواطنين آخرين إصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة.

وأدى عشرات المواطنين الفلسطينيين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية هناك.

وكان المستوطنون قد حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، ولكن بفعل الهبة الشعبية لأهالي قرى بيتا، وقبلان، ويتما كانت تزال هذه البؤرة، لكن في الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين “كرفانا” تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.