استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و841 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,039
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مجلس الأمة الكويتي يتبنى تشديد عقوبات التعامل والتطبيع مع إسرائيل
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