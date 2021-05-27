لا امان لابن سلمان ولكن.. ترحيب سوري بمبادرة السعودية بتوجيه دعوة الى وزير السياحة لزيارتها

زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
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جرينتش+2 11:47
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