قتل ناشطة بحركة “حياة السود مهمة” ومؤيدة لفلسطين في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، خمسة أشخاص بتهمة الضلوع في جريمة قتل متعمد بحق الناشطة البارزة بحركة “حياة السود مهمة” والمؤيدة لفلسطين ساشا جونسون (27 عاما).

وذكرت الشرطة البريطانية أنه “لا دليل يشير إلى استهداف جونسون في الهجوم”، إلا أن منظمة “أخذ المبادرة” أكدت أن ساشا تلقت تهديدات سابقة بالقتل على خلفية نشاطاتها.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت خمسة أشخاص مشتبه بهم، وأعمارهم ما بين 17 و28 عاما، ويواجهون تهم عدة، منها حيازة مخدرات وأسلحة، وتوجههم إلى جونسون بهدف القتل العمد، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي أنباء عن تهديدات سابقة تلقتها الناشطة قبيل الواقعة.

يشار إلى أن جونسون تعرضت لإطلاق نار الأحد الماضي، ما أدى إلى إصابتها بحالة حرجة، وذلك خلال مشاركتها بحفل في أحد المنازل الواقعة جنوب شرق لندن.

وقبل الحادثة بساعات، شاركت جونسون في مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.