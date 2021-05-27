زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:47
قتل ناشطة بحركة “حياة السود مهمة” ومؤيدة لفلسطين في لندن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني