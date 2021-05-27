غدر الانجليز.. أسرار خطة تشرشل لغزو (الحليف) السوفيتي بمؤازرة فلول جيش (العدو) الالماني

كشفت وثائق بالأرشيف الوطنى البريطانى، أن رئيس الوزراء البريطانى الراحل “ونستون تشرشل”، وضع خطة سرية لعملية عسكرية من أجل غزو الاتحاد السوفيتي، أطلق عليها اسم “لا يمكن تصوره”.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإنه في بداية مايو/أيار 1945، بعد أيام قليلة من استيلاء الجيش الأحمر على برلين، أمر “تشرشل” طاقم التخطيط المشترك التابع له في وزارة الدفاع، بوضع “عملية أمر لا يتصور” (Operation Unthinkable).

ولفتت الصحيفة، إلى أن “تشرشل” أمر بالتخطيط للعملية، وكلف القائد السابق للمدفعية الملكية العميد “جيفرى طومسون”، بتنظيم الهجوم، الذى أراد أن يبدأ فى 1 يوليو/حزيران 1945.

وكان من المقرر أن تتبعه مواجهة حاسمة كبرى في منطقة ريفية قرب مدينة بيلا شمال غربي بولندا.

كان ذلك سيصبح صداما واسع النطاق بين القوات المدرعة، أكبر بكثير من معركة كورسك التي شارك فيها 6000 مركبة والتي تعتبرأكبر مواجهة بالدبابات في التاريخ.

وأظهرت الوثائق، تصميم العملية على شكل توغل عسكري من قبل الحلفاء الغربيين في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة السوفيتية، بهدف فرض “إرادة الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية” على الاتحاد السوفيتي.

وكانت مهمة “طومسون”، هي التفكير في “ما لا يمكن تصوره”، تنفيذ هجوم مفاجئ على القوات السوفيتية في غضون 8 أسابيع من الهدنة مع ألمانيا، وكانت خطته القتالية تقضي بتحرك كبير نحو برلين وما بعدها، على أن تدفع الفرق البريطانية والأمريكية الجيش الأحمر للتراجع إلى نهري أودر ونيسه، على بعد حوالي 55 ميلا شرق العاصمة الألمانية.

كانت عملية “لا يتصور” لتشمل أكثر من 8000 دبابة من القوات الأمريكية والبريطانية والكندية والبولندية.

لكن نظرا لامتلاك الجيش السوفيتي 170 فرقة مقابل 47 فرقة للقوات البريطانية والأمريكية في مسرح العملية، أقر “طومسون” بضرورة إيجاد قوات إضافية، فتقدم باقتراح مثير للجدل بشدة هو إعادة تسليح وحدات من الجيش الألماني والأمن الخاص “إس إس” (شوتزشتافل)، ما كان سيضيف لقوات الحلفاء 10 فرق أخرى مجربة خلال الـ6 سنوات من الحرب.

وبتفاصيل مذهلة، حدد مخطط العملية التموضع الدقيق للقوات السوفيتية وقوات الحلفاء، إضافة إلى تضمنه مقترحات للقصف الجوي للاتصالات الاستراتيجية واستخدام الدعم التكتيكي للقوات البرية.

وكان من المقرر أيضا الاعتماد على التفوق البحري للحلفاء، مع الاستيلاء المبكر على ميناء ستيتين في البلطيق.

كما اعتقد “طومسون”، أن وقف الصادرات إلى روسيا من الغرب من شأنه أن يشل الجيش الأحمر، إذ كان الاتحاد السوفيتي في عام 1945 يعتمد على توريدات من الولايات المتحدة للمتفجرات والمطاط والألمنيوم والنحاس، فضلا عن 50% من الكحول الإثيلي عالية الجودة للطائرات.

وحذر “طومسون”، من امتلاك الجيش السوفيتي قيادة محنكة وقدرات قتالية كبيرة، وأخبر “تشرشل” أنه “يجب أن نراهن على معركة ضخمة واحدة سنواجه خلالها مصاعب كبيرة”.

وكان كبير المستشارين العسكريين لرئيس الوزراء البريطاني الجنرال “هاستينغز إسماي”، متشككا في خطة المعركة، وتحولت شكوكه إلى “رعب صريح”، عندما قرأ عن اقتراح إعادة تسليح الجيش الألماني وقوات “إس إس”.

وقال مستشار “تشرشل”، إن مثل هذه السياسة “من المستحيل تماما على قادة الدول الديمقراطية حتى التفكير فيها”.

وذكّر زملائه العسكريين بأن الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت تقول للشعب البريطاني إن الروس “قد قاموا بنصيب الأسد من القتال وتحملوا معاناة لا توصف”، وإن مهاجمة هؤلاء الحلفاء السابقين بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب سيكون “كارثية” من الناحية الأخلاقية.

وصدم المشير “آلان بروك” هو الآخر بالخطة، واعتبر اقتراح “طومسون” عملا في غاية الجنون.

وكتب المشير نيابة عن رؤساء أركان في رسالة لـ”تشرشل” أنه “من وجهة نظرنا، ستكون قواتنا عاجزة عن تحقيق نجاح سريع.. وسننخرط في حرب طويلة الأمد محفوفة بصعاب شديدة”، مخلصا إلى أن “فرصة النجاح معدومة تماما”.

معارضة رؤساء الأركان البريطانيين أدت إلى رفض المخطط رسميا في 8 يونيو/حزيران 1945.

وأعرب “تشرشل” عن أسفه على هذا الأمر، قائلا لوزير الخارجية آنذاك “أنتوني إيدن”، إنه إذا لم توجه ضربة حاسمة لطموحات ستالين الإقليمية، فإنه لن يكون هناك إلا احتمالا ضئيل لتفادي الحرب العالمية الثالثة”.

وحذر “تشرشل” من أن الجيش الأحمر “سيصبح قريبا قوة لا تقهر”، معتبرا أنه “في أي وقت حسب اختيارهم، يمكنهم السير عبر بقية أوروبا وإعادتنا إلى جزيرتنا”.

لكن ذلك لن يغير موقف القيادة العسكرية، ودفنت الخطة في ملف حكومي رمادي اللون يحمل عنوان “روسيا: تهديد للحضارة الغربية”.

وبقى الملف نحفوظا في الأرشيف، مع كل صفحة في الوثيقة مختومة بالحبر الأحمر بكلمات “سري للغاية“.