شاهدان يرويان لحظات انقطاع الاوكسجين بحادثة مستشفى السَّلط

زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
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