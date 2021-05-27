دويلة الامارات تُفصّل موقفها على مقاس رغبات اسرائيل بخصوص المساهمة في جهود اعادة اعمار غزة

افادت هيئة البث الرسمية العبرية “كان” ان مسؤولين امريكيين توجهوا خلال الايام الاخيرة الى دولة الامارات حتى تنضم لجهود اعادة اعمار غزة، وان الاماراتيين نقلوا للامريكيين رسالة واضحة، مفادها ان ابو ظبي مستعدة لتوفير الدعم الانساني المباشر الى غزة، لكنها لن تمول أية آلية من هذا القبيل يكون لحماس دور فيها، اضافة لذلك اوضح الاماراتيون ان مصر بالنسبة لهم هي التي ستركز الجهود.

وذكر التقرير ان الولايات المتحدة تبذل جهودا لاقامة الآلية، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بخصوص اعادة الاعمار، وكجزء من هذه الجهود زار وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن امس مصر والاردن لمناقشة الموضوع.

الولايات المتحدة أوضحت بالفعل لحماس انها لن تكون شريكا في هذه الالية، في حين اوضح يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة :”نحن نقول لبلينكن- لا تتدخل بمشاكلنا، نحن نعرف ماذا نفعل”.

كما افادت هيئة البث الرسمية ان مصر قامت بدعوة اسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية الى مباحثات في القاهرة استمرارا لوقف اطلاق النار بين الطرفين. ووفقا للتقرير، فان هدف المباحثات هي مناقشة امكانية تهدئة طويلة الامد وقضية الاسرى وجثامين الجنود الاسرائيليين لدى حركة حماس.