زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:46
دويلة الامارات تُفصّل موقفها على مقاس رغبات اسرائيل بخصوص المساهمة في جهود اعادة اعمار غزة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني