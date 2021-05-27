اللجنة القانونية تناقش مذكرة تتعلق بالنائب أسامة العجارمة

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة صباحية لمناقشة قرار اللجنة القانونية حول مذكرة نيابية متعلقة بما صدر عن النائب أسامه العجارمة، خلال كلمة له في المجلس.

وقال العجارمة، امس الأربعاء، أؤكد باستمرار التزامي واحترامي لما تفرضه مواد النظام الداخلي”، وحاول أعضاء من مجلس النواب مقاطعة النائب أثناء الجلسة، ثم قدم تحية لأعضاء مجلس النواب ورفع يده بجانب رأسه مقلدا التحية العسكرية.

وعند مطالبة رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات له بالاعتذار رد العجارمة بقوله “افصلني”، ثم رفع الرئيس الجلسة.

العودات ذكر، أنه “تم تحويل واقعة الألفاظ الصادرة عن النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية”.

وذكر مراسل قناة “المملكة”، مساء الأربعاء، إن قضية النائب أسامة العجارمة ستبقى منظورة أمام اللجنة القانونية بعد امتناعه عن الاعتذار.