زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
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جرينتش+2 11:46
اللجنة القانونية تناقش مذكرة تتعلق بالنائب أسامة العجارمة
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