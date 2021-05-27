الضمان: التسجيل على منصة التطعيم شرط للاستفادة من برنامج استدامة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التسجيل على منصة التطعيم لأخذ لقاح كورونا شرط أساسي لاستفادة العامل من برنامج استدامة، وذلك اعتباراً من مطلع شهر حزيران المقبل.

وافادت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن تحويل مستحقات العامل من البرنامج ستبقى معلقة لحين ثبوت تسجيل العامل على المنصة الرسمية للتطعيم أو تلقيه اللقـاح.

وأوضحت أن على العامل الالتزام بالموعد المحدد لتلقي اللقاح، وفي حال استنكافه لسبب غير مسوغ سيتوقف صرف مستحقاته من البرنامج، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المصروفـة مع الفائدة القانونية.

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