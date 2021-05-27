السفارة الاردنية تزور يوم الأحد المقبل المحتَجَزين في إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب أوضاع المحتَجَزين الأردنيين في إسرائيل.

وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن السفارة ستزور يوم الأحد المقبل المواطنَين المحتَجَزين، للاطلاع مباشرة على ظروف احتجازهما، وتقديم الإسناد والدعم اللازم ومتابعة شؤونهما، والاطمئنان على وضعهما الصحي والنفسي.

واوضح الفايز أن السلطات الإسرائيلية وافقت على طلب الزيارة يوم أمس، مبينا أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات الموضوع مع السلطات الإسرائيلية للتأكيد على حفظ حقوقهما القانونية والإنسانية، والإفراج عنهما بأسرع وقت ممكن.