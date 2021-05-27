زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
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“الأحوال المدنية” تعلن ربط سفارتي الأردن في روما ومدريد إلكترونياً
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