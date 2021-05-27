أجواء حارة نسبيا اليوم الخميس ستنخفض قليلا غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو2 – 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.

أما يوم الاحد فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتبقى الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 42 – 25 درجة مئوية.

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