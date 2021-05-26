نصرالله : المعادلة المقبلة هي “القدس مقابل حرب إقليمية” وحينها سيدرك العدو أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه
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مؤشرات على تنامي دور القوات المسلحة في السياسة الغربية
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