بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:45
للوصول إلى صيف آمن.. خطة حكومية على 3 مراحل تبدأ اول حزيران المقبل وتمتد حتى مطلع أيلول
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني