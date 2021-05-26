للوصول إلى صيف آمن.. خطة حكومية على 3 مراحل تبدأ اول حزيران المقبل وتمتد حتى مطلع أيلول

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وضعت خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.

وأشار،خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء ، إلى أن الظروف الوبائية الحالية أتاحت للحكومة الإعلان عن خطة بإجراءات متدرجة لفتح القطاعات التي كانت مغلقة سعيا للوصول إلى صيف آمن.

وأوضح أن المؤشرات تظهر تحسن الوضع الوبائي، مضيفاً “ظل المعيار التي ترتكز عليه الحكومة في إجراءات فتح وإغلاق القطاعات زيادة أو تقليص الحظر الشامل أو الجزئي هو الوضع الوبائي، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أثبتت نجاعتها”.

وتخضع الإجراءات التخفيفية، ضمن الخطة، للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

وفي التفاصيل، قالت وزير الصناعة والتجارة مها العلي، إن الخطة تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في الأول من حزيران والثانية الأول من تموز والثالثة في الأول من أيلول.

وأضافت العلي، في المؤتمر الصحفي في دار رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى ستتضمن فتح قطاعات لم يسمح لها سابقا بالعمل خلال الفترة السابقة، تشمل هذه الأنشطة قطاع الرياضية و يشمل 5 أنشطة رئيسة المراكز والأكاديميات واللياقة والأندية الرياضية والسنوكر والبلياردو والمسابح العامة والداخلية في الفنادق.

وزادت أن المرحلة الأولى تتضمن التدريب والتعليم التقني والمهني، ويشمل المراكز التعليمية الثقافية ومراكز التدريب المهني، والأندية الصحية، وقطاع التسلية والترفيه والتي تتضمن السينما وألعاب الكهرباء والإلكترونية ومدن الألعاب، والسماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 حزيران.

وعن شروط الفتح، قالت إن من بينها تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى، وكذلك أن يكون رواد المنشآت قد تم تطعيمهم ومرّ على ذلك 21 يوما باستثناء من هم دون 18 أو من لا يتوجب عليهم التطعيم.

كما أكدت أن عمل تلك المنشآت بما لا يزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية؛ وتسمية مراقب صحة وبائية من موظفي المنشأ.

وأضافت أن الاشتراطات سيستمر العمل بها حتى الأول من أيلول.

أما المرحلة الثانية، وفق العلي، فتبدأ في الأول من تموز، لتأخذ عدد من الإجراءات التخفيفية حيز التنفيذ.

وأضافت، أن “المرحلة الثانية تتضمن تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والواحدة ليلا للأفراد، وتعتبر شهادة التطعيم تصربحا للحركة خارج الأوقات المسموح بها”.

كما ستعود المؤسسات الحكومية بالعمل بسعة 100%، فيما سيتم الغاء الحظر الجزئي والشامل في مناطق المثلث الذهبي، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية 100% شريطة؛ وصول التطعيم إلى النسبة المستهدفة، وعلى المنشآت الالتزام بالبرتوكولات، واشتراطات لدخول الأفراد بعد إجراء فحص يسبقه بـ72 ساعة لكل من عمره فوق 6 سنوات، أو بعد تلقي المطعوم 21 يوما”.

ولفتت إلى “السماح بالتعليم الوجاهي في كليات التعليم العالي، والسماح للمنشآت السياحية بالعمل 100% وبكامل مرفقاتها، وفتح الملاعب للجمهور بطاقة 30%، والسماح بعمل صالات الافراح بحدود 50% وبحد أقصى 100 شخص”.

كما سيتم اعتبارا من 15 تموز إلغاء جميع تصاريح الحركة ما لم يقم حاملوها بتلقي المطعوم.

وعن المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الأول من أيلول، قالت العلي إنها ستشهد إلغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات ضمن قيود.

ونوهت إلى أنه من بين الاشتراطات،أن يكون العاملون قد تلقوا الجرعة الأولى قبل شهر، ومرور 30 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لطلبة الجامعات والالتزام بالبرتوكولات الصحية المعتمدة.

كما أنه سيسمح لكافة القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبسعة 100% وفق شروط ويُستثنى من ذلك صالات الافراح والتي ستستمر بالعمل بطاقة 50%، بينما سيتم رفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح لهم بالحضور إلى مئتي شخص.

وسيسمح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محددة واشتراطات خاصة، يتعين على المنشآت أن تتقدم بطلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد بالالتزام.

كما سيسمح، في هذه المرحلة، لوسائل النقل العام بالعمل بالسعة المقعدية الكاملة 100%.