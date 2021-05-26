طقس معتدل بالمرتفعات وحار بباقي المناطق حتى السبت المقبل

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة انخفاض قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يوم السبت، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 30 – 13، وفي مناطق البادية 36 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 23، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.