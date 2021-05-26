بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
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جرينتش+2 12:26
حكومة المغرب الاخوانية “الانتهازية” تلعب على الحبلين: الفلسطيني (لفظياً) والاسرائيلي (فعلياً)
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