بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
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جرينتش+2 12:26
بعد الشيخ جراح.. “أنقذوا سلوان” .. اعتصام يسبق استئناف تهجير 86 عائلة مقدسية لصالح المستوطنين في حي بطن الهوى
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