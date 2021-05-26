بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو

دمشق- سانا

أدلى المرشح الرئاسي الدكتور بشار الأسد والسيدة عقيلته، صباح اليوم الاربعاء، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في مدينة دوما بريف دمشق.

ومنذ ساعات الفجر الأولى توجه آلاف السوريين والقائمين على المراكز الانتخابية إلى عملهم وكلهم إصرار وعزيمة على إنجاح الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية.

وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية منتشرة على مساحة الجغرافيا السورية تنقل صور التغطية الشاملة للعملية الانتخابية على امتداد المراكز وتمارس دورها الرقابي وفق ما نص عليه قانون الانتخاب رقم 5 لعام 2014.

وفي صورة تجسد استقلال القرار السوري بالرغم من الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية شهدت المحافظات توافد حشود من الناخبين إلى مراكز الاقتراع مع الساعة الأولى لبدء الانتخابات في تأكيد على أن الشعب السوري سيمارس حقه الدستوري في انتخاب رئيسه بكل محبة وديمقراطية وشفافية وسيوجه رسالة للعالم بأنه هو فقط من يقرر من يحكمه دون أي تدخل خارجي.

ويترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأت اليوم وتنتهي السابعة مساء في حال لم يكن هناك تمديد للانتخابات ثلاثة مرشحين هم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.

إقبال كثيف على المراكز الانتخابية في المحافظات

وقد أكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي مخلص قيسية أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً حيث تم فتح صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحاً.

وأضاف قيسية في تصريح لـ سانا إنه منذ الدقائق الأولى لفتح المراكز الانتخابية في المحافظات وبدء عملية الانتخاب، شاهدنا إقبالاً كثيفاً من المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ما يدل على حب السوريين لوطنهم وإصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل سورية.

ولفت قيسية إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقاً للدستور وقانون الانتخابات العامة.

وزير الإعلام: فشل محاولات الترهيب والتجويع

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام، عماد سارة أن المواطن السوري متشبث بأرضه ووطنه ولا يسمح لأحد بالتعدي على سيادته، وأن تدفق المواطنين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات، والذي سبق أن رأيناه في العديد من السفارات السورية في العالم، يؤكد عشق المواطن السوري تراب وطنه كما يؤكد عمق انتمائه والقيم الوطنية المترسخة لديه.

وأشار الوزير سارة في تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي في وزارة الإعلام إلى أن كثافة إدلاء السوريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع تحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية والسياسية مضيفاً إن “المواطن قال كلمته بفشل محاولات التأثير على إرادته وقناعاته كمحاولات الترهيب والتضليل والتجويع من خلال الإرهاب أو من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية وما يسمى قانون قيصر المفروضة عليه”.

وفي رده على سؤال حول الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي أوضح وزير الإعلام أن عدد المراسلين الصحفيين الذين طلبوا مواكبة الانتخابات وقدموا إلى سورية بلغ 125 شخصاً من العديد من الدول، منها الولايات المتحدة وروسيا وإيران ومصر والعراق ولبنان والدانمارك والنمسا، إضافة إلى المراسلين الموجودين في سورية والمعتمدين من قبل وزارة الإعلام الذين يمثلون وسائل إعلام غربية حيث بلغ عدد هذه الوكالات الموجودة في سورية 65 يمثلها 165 إعلامياً بمجموع كلي يبلغ نحو 290 إعلامياً يقومون بتغطية ومواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية.

وأكد وزير الإعلام أن الوزارة قدمت في المركز الإعلامي جميع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب وتم تسهيل تنقلاتهم مبيناً أن المطلوب فقط من هؤلاء المراسلين المهنية والمصداقية ونقل الصورة الحقيقية كما ينقلها الإعلام الوطني.