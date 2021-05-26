العودات: القانونية النيابية تحقق مع النائب العجارمة

قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، ان اللجنة القانونية النيابية، بدأت التحقيق مع النائب اسامة العجارمة حول واقعة حديثه خلال جلسة النواب الاثنين الماضي.

واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء الى مذكرة خطية نيابية طالبت التحقيق في الفاظ صدرت من النائب العجارمة بحق المجلس واعضائه، حيث تمت احالة الموضوع الى اللجنة القانونية للتحقق ووضع تقريرها امام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

واكد سعي المجلس الحالي منذ بداية أعمال دورته العادية الاولى على بناء قاعدة من الاحترام المتبادل بين اعضاء المجلس، وحرية التعبير عن جميع الآراء مهما اختلفت ضمن حدود النظام الداخلي، رافضا اي تطاول او اساءة لهيبة المجلس او المس بكرامة اي زميل من أعضائه.

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