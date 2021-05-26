بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:45
استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و842 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 733,198
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني