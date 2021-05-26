استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و842 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 733,198

سُجلت في الأردن 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و842 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 733198 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة،اليوم الأربعاء.

وقد توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على 244 في محافظة العاصمة عمّان، و160 في محافظة الكرك، و109 في محافظة الزرقاء، و86 في محافظة إربد، منها 17 في لواء الرمثا، و55 في محافظة معان، منها 12 في البترا، و52 في محافظة المفرق، و49 إصابة في محافظة البلقاء، و33 في محافظة الطفيلة، و16 في محافظة العقبة، و15 في محافظة جرش، و14 في محافظة عجلون، و9 في محافظة مأدبا.

كما ارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9407 وفيات بعد رصد وفاة 12 مصابا، على ما أكد الموجز.

بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 4.11%، مقارنة مع 4.11% يوم أمس الثلاثاء، بعد إجراء 20,491 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 7,182,844 فحصاً.

وكذلك، بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 418 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 712,929 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 10,862 حالة.

ووصل عدد الحالات التي أُدخِلت الأربعاء، إلى المستشفيات 67 حالة، فيما غادرت 49 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 586 حالة.

وبشأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، فقد بلغت في إقليم الشمال نسبة إشغال أسرّة العزل 12%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 18%.

أما في إقليم الوسط، فوصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 14%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8%.

وفي إقليم الجنوب فبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8%.