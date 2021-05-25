استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و841 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,039
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مفاجأة أثارت صدمة في تل ابيب.. القبة الحديدية قدمت خدمة كبيرة لحماس، واسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي
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