مفاجأة أثارت صدمة في تل ابيب.. القبة الحديدية قدمت خدمة كبيرة لحماس، واسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك

وسط ارتباك وضغوط الحرب ومع تزايد الهجمات الصاروخية القادمة من غزة، وقعت حادثة تسببت في إحداث صدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يشغل نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية.

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أسقطت منظومة القبة الحديدية عن طريق الخطأ، طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال مراقبة وجمع المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى أن القبة الحديدية اعترضت طائرة بدون طيار من طراز سكايلارك من وحدة “Sky Rider” كانت تنفذ مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، إذ اعتقد مشغلو القبة أنها طائرة معادية، ما تسبب في قلق كبير بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي

وقالت الصحيفة إن هذه الحادثة “غير العادية” تسببت في إحداث صدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على قدرته على تحديد قوات العدو في سماء إسرائيل ومحيطها.

هل فشلت منظومة “القبة الحديدية”

ويقول الجيش الإسرائيلي إن المنظومة اعترضت أكثر من 90% من الصواريخ المستهدفة، لأن القبة الحديدية لا تطارد كل صاروخ.

ولكن في الواقع، وبحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي، دمّر النظام أقل من نصف الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها حماس والجهاد الإسلامي، والتي تجاوزت 4 آلاف صاروخ.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجديد منظومة القبة الحديدية، لافتا إلى أن أن بلاده ستعزز المنظومة.

وعلق مسؤول أوروبي كبير لوكالة “رويترز” مشترطا الحفاظ على سرية هويته بالقول: “اندهشنا أشد الدهشة لقدرات حماس هذه المرة. فقد امتلكوا صواريخ طويلة المدى لم تكن لديهم من قبل”.