"سيف القدس" يهز الحزب الامريكي الحاكم.. 500 عضو بالحزب الديمقراطي يدعون بايدن لمحاسبة إسرائيل جراء حربها على غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:34
ما بعد انتصار سيف القدس وهزيمة “حارس الأسوار”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني