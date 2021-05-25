“سيف القدس” يهز الحزب الامريكي الحاكم.. 500 عضو بالحزب الديمقراطي يدعون بايدن لمحاسبة إسرائيل جراء حربها على غزة

واشنطن – وكالات: وقع أكثر من 500 عضو من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي على رسالة تدعو بايدن لـ”محاسبة الحكومة الإسرائيلية” بعد عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرسالة تدعو الرئيس إلى بذل المزيد في “حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات الإسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون”.

ووقع الرسالة، التي صدرت امس الإثنين، الموظفون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.

وقالت هبة محمد، موظفة فلسطينية أمريكية ومديرة التنظيم الرقمي للحزب الديمقراطي في ويسكونسن خلال دورة 2020، في بيان لصحيفة واشنطن بوست: “يجب على الرئيس بايدن أن يفعل ما هو أفضل”.

وأضافت أن “وقف إطلاق النار في حملة القصف الأخيرة مرحب به، لكن معاناة الفلسطينيين مستمرة لأنه لم يكن هناك وقف للحصار الإسرائيلي على غزة، وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، والاعتقالات والمداهمات الجماعية، والتطهير العرقي، والاحتلال غير القانوني”.

وبينما أشادت الرسالة بجهود بايدن الأخيرة للتوسط في وقف إطلاق نار، دعا الموقعون الإدارة الأمريكية إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة، والانضمام إلى الحلفاء الدوليين في الضغط من أجل إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي (..) و”دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وبدأ فجر الجمعة الماضي، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد عدوان إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ عام 2006.

هذا وقد بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة .

ونقلت “رويترز” عن مراسل صحفي على متن طائرة بلينكن إنها هبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق اليوم.

وستشمل جولة بلينكن في الشرق الأوسط أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي أن بلينكن خلال زيارته سيناقش “جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وكانت الرئاسة الأمريكية أكدت أمس الاثنين أن بلينكن، سيواصل جهود “إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له”.