القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
أهم العناوين
جرينتش+2 08:13
حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة وفى تحسن تدريجي.. مبروك
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني